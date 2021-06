Lingua Ignota – Pennsylvania Furnace [VIDEO]

Photo Credit: Press / Sargent House

A due anni dal sorprendente “Caligula” del 2019 (qui la nostra recensione), il 6 Agosto tornerà Kristin Hayter aka Lingua Ignota con il suo nuovo secondo lavoro in studio, Sinner Get Ready, in uscita su Sargent House. Insieme all’annuncio del disco è arrivato anche il videoclip del primo estratto Pennsylvania Furnace, diretto dalla stessa Hayter, che trovate qui in basso insieme alla tracklist dell’album:

01 The Order Of Spiritual Virgins

02 I Who Bend The Tall Grasses

03 Many Hands

04 Pennsylvania Furnace

05 Repent Now Confess Now

06 The Sacred Linament Of Judgment

07 Perpetual Flame Of Centralia

08 Man Is Like A Spring Flower

09 The Solitary Brethren Of Ephrata