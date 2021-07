Photo Credit: Press / Sargent House

A due anni dal sorprendente “Caligula” del 2019 (qui la nostra recensione), il 6 Agosto tornerà Kristin Hayter aka Lingua Ignota con il suo nuovo secondo lavoro in studio, Sinner Get Ready, in uscita su Sargent House. Dopo il primo estratto Pennsylvania Furnace (che trovate qui), oggi per anticipare il disco è arrivato anche il video di Perpetual Flame Of Centralia. Eccolo: