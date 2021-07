Little Simz – I Love You, I Hate You

Photo Credit: Nwaka Okparaeke

Uscita nel 2019 con “Grey Area”, il suo esordio valsole anche una candidatura al Mercury Prize, Little Simz tornerà il 3 Settembre su Age 101 con Sometimes I Might Be Introvert, il suo secondo lavoro in studio. Dopo Introvert (che trovate qui), Woman (che trovate qui) e Rollin Stone (che trovate qui), la quarta anticipazione estratta è I Love You, I Hate You, che trovate qui in basso da Spotify e YouTube (c’è il lyric video):