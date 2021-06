Photo Credit: Nwaka Okparaeke

Uscita nel 2019 con “Grey Area”, il suo esordio valsole anche una candidatura al Mercury Prize, Little Simz tornerà il 3 Settembre su Age 101 con Sometimes I Might Be Introvert, il suo secondo lavoro in studio. Il relativo tour a supporto del disco passerà anche dall’Italia, a Gennaio, per un unico appuntamento. Ecco i dettagli della data:

25 GENNAIO 2022 @ FABRIQUE, MILANO

Biglietti in vendita dalle 10:00 del 18 Giugno su TicketOne e Vivaticket