LNZNDRF – Brace Yourself [VIDEO]

Nel 2016 usciva l’omonimo esordio dei LNZNDRF (qui la nostra recensione), un progetto formato da Bryan e Scott Devendorf dei The National insieme a Ben Lanz dei Beirut. Ai tre si è poi unito Aaron Arntz (già Beirut e Grizzly Bear) e adesso è tempo per un nuovo lavoro in studio: //, questo il minimale titolo, uscirà a brevissimo, il 29 Gennaio, ed è anticipato oggi dal videoclip del primo estratto Brace Yourself. Eccolo qui in basso insieme alla tracklist del disco:

01 The Xeric Steppe

02 Brace Yourself

03 You Still Rip

04 Cascade

05 Chicxulub

06 Ringwoodite

07 Glaskiers

08 Stowaway