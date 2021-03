London Grammar – How Does It Feel

Photo Credit: LondonGrammar.com / Crowns & Owls

Gli inglesi London Grammar non davano proprie notizie da “Truth Is A Beautiful Thing”, il loro album del 2017 (qui la nostra recensione), ma adesso stanno per tornare: il 16 Aprile, infatti, uscirà Californian Soil, il loro nuovo lavoro in studio. L’ultima anticipazione dal disco, How Does It Feel, già diffusa venti giorni fa adesso ha anche un videoclip ufficiale, eccolo: