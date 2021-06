Photo Credit: Garth Badger

Ferma a “Melodrama” del 2017 (qui la nostra recensione), Lorde ha aggiornato oggi il suo sito ufficiale con la copertina di Solar Power, il suo nuovo singolo (album?) in arrivo quest’anno, il tutto accompagnato dalla didascalia “ARRIVING IN 2021 … PATIENCE IS A VIRTUE”. In attesa di saperne di più, qui in basso trovate il breve video teaser diffuso da BBC Radio 1: