Lorde – Leader Of A New Regime

Photo Credit: Ophelia Mikkelson Jones

A quattro anni da “Melodrama” del 2017, ad Agosto era tornata Lorde con il suo nuovo lavoro in studio, “Solar Power”. A distanza di qualche mese, adesso l’artista neozelandese ha diffuso ancora un altro video estratto dal disco, quello di Leader Of A New Regime, per la regia di Joel Kefali insieme alla stessa Lorde. Eccolo: