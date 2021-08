Photo Credit: Ophelia Mikkelson Jones

A quattro anni da “Melodrama” del 2017, venerdì uscirà per Universal Music Solar Power, il nuovo album di Lorde. Dopo averci fatto ascoltare la title track del disco (che trovate qui) e Stoned At The Nail Salon (che trovate qui), adesso è arrivato anche il video del terzo estratto Mood Ring. Eccolo: