Lorde – Solar Power [VIDEO]

Photo Credit: Ophelia Mikkelson Jones

Come anticipato qualche giorno fa, Lorde è finalmente tornata a farsi sentire con nuova musica: Solar Power, questo il titolo del brano, è stato coprodotto da Jack Antonoff e vede la partecipazione di Phoebe Bridgers e Clairo ai controcanti e di Matt Chamberlain alla batteria. Ma c’è di più: Solar Power sarà anche il titolo del suo terzo lavoro in studio di prossima uscita (non c’è ancora una data ufficiale), seguito di “Melodrama” del 2017 (qui la nostra recensione). Nell’attesa di saperne di più, qui in basso trovate il videoclip del pezzo: