Lorde – Stoned At The Nail Salon

Photo Credit: Ophelia Mikkelson Jones

A quattro anni da “Melodrama” del 2017, il 20 Agosto uscirà per Universal Music Solar Power, il nuovo album di Lorde. Dopo averci fatto ascoltare la title track del disco (che trovate qui), oggi l’artista neozelandese ha diffuso anche il secondo estratto Stoned At The Nail Salon, che trovate qui in basso da Spotify e YouTube: