Lou Barlow – Over You

Photo Credit: Adelle Barlow

Il 23 Aprile Lou Barlow tornerà con il nuovo album dei Dinosaur Jr. che, però, non è la sola nuova musica che lo riguarda. Un mese dopo, il 28 Maggio, uscirà infatti su Joyful Noise con Reason To Live, il suo nuovo lavoro da solista. Per anticiparlo Barlow ha diffuso oggi il videoclip di Over You, che trovate qui in basso: