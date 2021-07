Photo Credit: Nathan Keay

Il mese scorso i Low avevano annunciato Hey What, il loro nuovo lavoro in studio in uscita per Sub Pop il 10 Settembre. In concomitanza con l’annuncio era arrivato anche il primo estratto Days Like These (che trovate qui), cui si è aggiunto oggi anche il videoclip di Disappearing, diretto da Dorian Wood e girato negli spazi della galleria Human Resources di Los Angeles. Eccolo qui in basso: