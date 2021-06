Low: nuovo brano, nuovo album e una data in Italia a Maggio

Photo Credit: Nathan Keay

Stanno per tornare i Low: Alan Sparhawk e Mimi Parker hanno infatti annunciato l’uscita di Hey What, il loro nuovo album fuori il 10 Settembre ancora una volta su Sub Pop. Insieme all’annuncio del disco è arrivato anche il video del primo estratto Days Like These, diretto da Karlos Rene Ayala, che trovate qui in basso insieme alla tracklist del disco. In più, il tour europeo a supporto dell’album passerà anche dall’Italia, il prossimo anno, per un unico imperdibile appuntamento, ecco i dettagli:

12 MAGGIO 2022 @ TEATRO DUSE, BOLOGNA

Biglietti disponibili tramite prevendita #MyLiveNation dalle ore 10:00 di mercoledì 23 Giugno e tramite vendita generale dalle ore 10:00 di venerdì 25 Giugno.

01 White Horses

02 I Can Wait

03 All Night

04 Disappearing

05 Hey

06 Days Like These

07 There’s a Comma After Still

08 Don’t Walk Away

09 More

10 The Price You Pay (It Must Be Wearing Off)