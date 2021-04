Lucy Dacus – Hot & Heavy [VIDEO]

Photo Credit: Matador Records / Marin Leong

Il mese scorso Lucy Dacus era tornata con Thumbs, nuovo brano che già da qualche tempo compariva nelle setlist dei suoi live ma che non era ancora stato pubblicato ufficialmente (lo trovate qui). Oggi scopriamo che quella altro non era se non la prima anticipazione da Home Video, il suo nuovo album in uscita il 25 Giugno su Matador. Insieme all’annuncio è arrivato anche il videoclip della tracci d’apertura, Hot & Heavy, che trovate qui in basso insieme alla tracklist del disco:

01 Hot & Heavy

02 Christine

03 First Time

04 VBS

05 Cartwheel

06 Thumbs

07 Going Going Gone

08 Partner In Crime

09 Brando

10 Please Stay

11 Triple Dog Dare