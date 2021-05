Photo Credit: Steph Wilson

A distanza di tre anni dall’omonimo esordio (qui la nostra recensione), i LUMP di Laura Marling e Mike Lindsay torneranno il 30 Luglio con un nuovo lavoro in studio, Animal, in uscita per Partisan/Chrysalis. Per anticiparlo i due hanno diffuso oggi il videoclip della title track, che trovate qui in basso insieme alla tracklist del disco:

01 Bloom At Night

02 Gamma Ray

03 Animal

04 Climb Every Wall

05 Red Snakes

06 Paradise

07 Hair On The Pillow

08 We Cannot Resist

09 Oberon

10 Phantom Limb