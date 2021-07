Photo Credit: Steph Wilson

A distanza di tre anni dall’omonimo esordio (qui la nostra recensione), i LUMP di Laura Marling e Mike Lindsay torneranno il 30 Luglio con un nuovo lavoro in studio, Animal, in uscita per Partisan/Chrysalis. Dopo la title track (che trovate qui) e Climb Every Wall (che trovate qui), il nuovo estratto è We Cannot Resist, che potete ascoltare qui in basso da Spotify e YouTube: