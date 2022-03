Photo Credit: Theo Lindquist

Il 20 Maggio uscirà su PIAS/Crush Eyeye, il nuovo lavoro in studio di Lykke Li, che non sarà soltanto un disco ma anche una immersiva esperienza visiva. La prima anticipazione è No Hotel, che trovate qui in basso insieme alla tracklist dell’album:

01 No Hotel

02 You Don’t Go Away

03 Highway To Your Heart

04 Happy Hurts

05 Carousel

06 5D

07 Over

08 U&I