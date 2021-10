Photo Credit: Holly Andres

Reduce dalla pubblicazione nel 2020 di ben due album, “Migration Stories” e “Think Of Spring”, il songwriter americano M. Ward arriverà in Italia nel mese di Febbraio per tre date del suo tour europeo. Ecco i dettagli degli appuntamenti:

1 FEBBRAIO 2022 @ CIRCOLO MAGNOLIA, MILANO

2 FEBBRAIO 2022 @ LOCOMOTIV CLUB, BOLOGNA

3 FEBBRAIO 2022 @ MONK, ROMA