Photo Credit: Shervin Lainez

Fermi a “A Black Mile To The Surface” del 2017, i Manchester Orchestra torneranno il 30 Aprile su Loma Vista con The Million Masks Of God, il loro nuovo lavoro in studio. Per anticiparlo, la band di Andy Hull ha diffuso il videoclip del primo estratto Bed Head, che trovate qui in basso insieme alla tracklist del disco:

01 Inaudible

02 Angel Of Death

03 Keel Timing

04 Bed Head

05 Annie

06 Telepath

07 Let It Storm

08 Dinosaur

09 Obstacle

10 Way Back

11 The Internet