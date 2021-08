Måneskin & Iggy Pop – I Wanna Be Your Slave [AUDIO]

Måneskin & Iggy Pop – I Wanna Be Your Slave

Photo Credit: I Wanna Be Your Slave (Single Cover)

E alla fine ecco cosa avevano da farci ascoltare i Måneskin insieme a Iggy Pop: una nuova versione di I Wanna Be Your Slave, il singolo che ha consentito alla band romana di scalare le classifiche e le charts internazionali, con la partecipazione (a dire il vero piuttosto corposa) dell’Iguana alla voce. Il pezzo (che già dal titolo è un chiaro omaggio alla “I Wanna Be Your Dog” degli Stooges) è arrivato oggi in streaming e lo trovate qui in basso da Spotify e YouTube: