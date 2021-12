Photo Credit: La profondità degli abissi / Video

Ieri Manuel Agnelli ha diffuso La profondità degli abissi e Pam Pum Pam, i due brani da lui incisi per la colonna sonora di “Diabolik”, il nuovo film dei Manetti Bros. dedicato al ladro più famoso dei fumetti e in uscita il 16 Dicembre. Oggi il leader degli Afterhours ha invece annunciato due date da solista, in programma a Maggio, ecco i dettagli:

17 MAGGIO 2022 @ ATLANTICO, ROMA

19 MAGGIO 2022 @ ALCATRAZ, MILANO