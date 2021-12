Manuel Agnelli – La profondità degli abissi [VIDEO]

Photo Credit: La profondità degli abissi / Video

Il 16 Dicembre arriverà “Diabolik”, il nuovo film dei Manetti Bros. dedicato al ladro più famoso dei fumetti. Per la colonna sonora del film Manuel Agnelli ha realizzato i suoi due primi veri brani da solista, La profondità degli abissi e Pam Pum Pam, pezzi che sono stati diffusi oggi e che usciranno anche come lato A e lato B di un 45 giri. Del primo c’è anche un bel videoclip, diretto dagli stessi Manetti Bros. e che trovate qui in basso: