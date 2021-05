Marilyn Manson: c’è un mandato di arresto che pende sulla sua testa

Photo Credit: Spin Go! / Perou

Com’è possibile vedere dal post della polizia di Gilford, New Hampshire che riportiamo qui in basso, è stato emesso un mandato di arresto per Brian Hugh Warner, ovvero Marilyn Manson. Questa volta, però, non è niente di legato alle molteplici accuse di molestie sessuali piovutegli addosso negli ultimi mesi: si tratta, invece, di un’aggressione ai danni di un operatore video, avvenuta durante un concerto di Manson proprio a Gilford, nel 2019. Stando a quanto dichiarato dalla polizia, Manson e i suoi legali sarebbero già da tempo a conoscenza della questione.