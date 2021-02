Marilyn Manson: l’attrice Evan Rachel Wood lo ha accusato di abusi

Photo Credit: Spin Go! / Perou

Già qualche tempo fa l’attrice Evan Rachel Wood aveva rivelato di essere stata vittima di abusi in passato, senza però mai specificare a chi si riferisse. Oggi con un post sulla sua pagina Instagram ha fatto nomi e cognomi, tirando in ballo Brian Warner aka Marilyn Manson e accusandolo di abusi fisici e psicologici. I due hanno avuto una relazione durata qualche anno e iniziata nel 2007, quando l’attrice era appena diciannovenne. Qui in basso il post d’accusa della Wood: