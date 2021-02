Marilyn Manson risponde alle accuse (ne arrivano nuove), ma la Loma Vista lo scarica

Photo Credit: Spin Go! / Perou

Ieri è esploso il caso legato alle accuse di abusi rivolte dall’attrice Evan Rachel Wood a Marilyn Manson e le conseguenze non hanno tardato ad arrivare: in primis la Loma Vista, etichetta degli ultimi due album di Manson (tra cui “We Are Chaos” dello scorso Settembre, che abbiamo recensito qui), che con un comunicato ufficiale ha preso le distanze da Brian Warner interrompendo di fatto qualsiasi rapporto professionale con lo stesso. E poi le nuove accuse arrivate anche da parte di altre donne tra cui l’ex attrice porno Jenna Jameson, che ha parlato della sua breve frequentazione con Manson e di quella volta che lui le confessò di fantasticare sul volerla “bruciare viva”.

Nel frattempo, anche la replica dello stesso Marilyn Manson non si è fatta attendere, anche questa affidata a un post su Instagram, nel quale Warner parla delle accuse come di “orribili distorsioni della realtà”, giustificandosi con la piena consensualità dei rapporti che gli vengono contestati.