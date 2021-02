Marilyn Manson: sono arrivate ancora nuove accuse nei suoi confronti

Accusato di abusi dall’attrice Evan Rachel Wood, scaricato dalla Loma Vista, attaccato dall’ex amico Trent Reznor e anche da Phoebe Bridgers, Marilyn Manson continua ad essere nell’occhio del ciclone mediatico, tanto che anche Tony Ciulla, storico manager di Manson dal 1996 in poi, ha preso le distanze dal suo ormai ex assistito, interrompendo così ogni rapporto lavorativo.

In tutto ciò, Evan Rachel Wood è tornata a parlare, aggiungendo ulteriori dettagli alla sua denuncia: a quanto pare persone vicine a Brian Warner avrebbero minacciato di diffondere materiale fotografico compromettente dell’attrice, con l’intento di rovinarle la carriera e farla tacere. Wood ha inoltre aggiunto che, al tempo cui si riferiscono le accuse, sarebbe stata più volte vittima di insulti antisemiti.

Al coro delle accuse si è aggiunta anche Ellie Rowsell, voce dei Wolf Alice, che ha raccontato su Twitter la sua esperienza di qualche anno fa, quando conobbe Manson nel backstage di un festival e l’avrebbe sorpreso a filmare sotto la sua gonna.

I met Marilyn backstage at a festival a few years ago. After his compliments towards my band became more and more hyperbolic I became suspicious of his behaviour. I was shocked to look down and see he was filming up my skirt with a gopro.