Marilyn Manson: sulle accuse di abusi ecco anche Dita Von Teese e Phoebe Bridgers

Accusato di abusi dall’attrice Evan Rachel Wood, scaricato dalla Loma Vista, attaccato anche dall’ex amico Trent Reznor, Marilyn Manson continua ad essere nell’occhio del ciclone mediatico. Le ultime dichiarazioni sul caso riguardano l’ex moglie Dita Von Teese (con cui Manson ha avuto una relazione lunga sette anni e che afferma di non aver subito alcun tipo di abuso) e Phoebe Bridgers (che ricorda invece quando, da adolescente, Manson le parlò della “stanza degli stupri” che aveva in casa). Ecco di seguito le due dichiarazioni:

The label knew, management knew, the band knew. Distancing themselves now, pretending to be shocked and horrified is fucking pathetic.