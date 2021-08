Marissa Nadler – Bessie, Did You Make It? [VIDEO]

Photo Credit: Nick Fancher

Ferma a “For My Crimes” del 2018, il 29 Ottobre tornerà Marissa Nadler con il suo nuovo lavoro in studio, The Path Of The Clouds, in uscita su Sacred Bones/Bella Union. Il primo estratto dal disco è il videoclip della traccia d’apertura Bessie, Did You Make It? che trovate qui in basso insieme alla tracklist:

01 Bessie, Did You Make It?

02 The Path Of The Clouds

03 Couldn’t Have Done The Killing

04 If I Could Breathe Underwater

05 Elegy

06 Well Sometimes You Just Can’t Stay

07 From Vapor To Stardust

08 Storm

09 Turned Into Air

10 And I Dream Of Running

11 Lemon Queen