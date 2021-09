Photo Credit: Nick Fancher

Ferma a “For My Crimes” del 2018, il 29 Ottobre tornerà Marissa Nadler con il suo nuovo lavoro in studio, The Path Of The Clouds, in uscita su Sacred Bones/Bella Union. Dopo il video della traccia d’apertura Bessie, Did You Make It? (che trovate qui), oggi è arrivato anche quello di If I Could Breathe Underwater. Eccolo: