Marlene Kuntz: le date del tour estivo

Photo Credit: Fabio Paleari

Il loro ultimo disco d’inediti resta “Lunga attesa” del 2016, ma i Marlene Kuntz hanno comunque annunciato oggi le date del loro tour estivo, significativamente rinominato “Post-Pandemic Tour”. Alla batteria per questo tour non ci sarà Luca Bergia, momentaneamente auto-allontanatosi dalla musica, bensì l’ex Bluvertigo Sergio Carnevale. Qui in basso il dettaglio delle date:

8 AGOSTO @ PIAZZA DEI MARTIRI, CARPI (MO)

12 AGOSTO @ KASCIGNANA MUSIC FEST, CASTRIGNANO DE’ GRECI (LE)

13 AGOSTO @ CASTELLO DI TORREMARE, METAPONTO (MT)

18 AGOSTO @ ELLENIC MUSIC FESTIVAL, AGRIGENTO

20 AGOSTO @ VULCANICA LIVE FESTIVAL, RIONERO IN VULTURE (PZ)

28 AGOSTO @ ULTRAVOX, FIRENZE

4 SETTEMBRE @ ANFITEATRO PARCO URBANO, CAPOTERRA (CA)

9 SETTEMBRE @ CAVEA AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA, ROMA

11 SETTEMBRE @ CIRCOLO MAGNOLIA, MILANO