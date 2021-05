Martin Garrix feat. Bono & The Edge – We Are The People...

Photo Credit: Louis Van Baar

La canzone ufficiale degli Europei di calcio 2021 (originariamente programmati lo scorso anno) è arrivata oggi ed è una collaborazione tra il dj e produttore Martin Garrix e Bono e The Edge degli U2. Il pezzo, che si intitola We Are The People, è accompagnato dal videoclip che trovate qui in basso: