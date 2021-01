Photo Credit: Spin Go! / Travis Shinn

Fermo da solista a “MG” del 2015, Martin Gore è tornato proprio oggi su Mute con The Third Chimpanzee, un EP di cinque tracce. In concomitanza con la pubblicazione dell’EP è arrivato il videoclip di Howler, uno dei pezzi che aveva anticipato l’uscita. Eccolo: