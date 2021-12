Photo Credit: Press

Uscita da pochissimo con “Forever I Wait”, il suo nuovo lavoro in studio, Martina Topley-Bird arriverà in Italia nel mese di Marzo per ben quattro date del relativo tour a supporto del disco. Ecco i dettagli degli appuntamenti:

17 MARZO 2022 @ TEATRO CESENATIVO, CESENATICO (FC)

18 MARZO 2022 @ RAINDOGS HOUSE, SAVONA

19 MARZO 2022 @ CIRCOLO DELLA MUSICA, RIVOLI (TO)

20 MARZO 2022 @ TUNNEL, MILANO