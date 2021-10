Photo Credit: Clay McBride

I Mastodon usciranno il 29 Ottobre su Reprise con Hushed & Grim, il loro nuovo lavoro in studio successore di “Emperor Of Sand” del 2017. Dopo Pushing The Tides (che trovate qui) e Teardrinker (che trovate qui), adesso per anticipare il disco è arrivato anche l’ascolto di Sickle And Peace. Eccolo qui in basso da Spotify e YouTube: