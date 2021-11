Photo Credit: Léa Jiqqir

Uscito lo scorso anno con “Farwell To All We Know” (qui la nostra recensione), l’ex leader dei Third Eye Foundation Matt Elliott arriverà in Italia nel mese di Febbraio per ben quattro date del suo tour. Ecco i dettagli degli appuntamenti:

06 FEBBRAIO 2022 @ BLAH BLAH, TORINO

17 FEBBRAIO 2022 @ FREAKOUT CLUB, BOLOGNA

19 FEBBRAIO 2022 @ TBA, ROMA

20 FEBBRAIO 2022 @ BLOOM, MEZZAGO (MB)