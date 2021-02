Matt Sweeney & Bonnie “Prince” Billy – Hall Of Death [VIDEO]

Photo Credit: Drag City / Jonah Freeman & Justin Lowe

Già da qualche mese Matt Sweeney e Will Oldham aka Bonnie “Prince” Billy sono tornati a fare musica insieme. La notizia di oggi è che i due usciranno prossimamente con un nuovo lavoro congiunto, virtuale seguito di “Superwolf” del 2005. Il disco, che si intitolerà Superwolves, arriverà su Drag City il 30 Aprile in digitale e poi il 18 Giugno in formato fisico. Insieme all’annuncio i due hanno diffuso il videoclip di Hall Of Death, che trovate qui in basso insieme alla tracklist del disco:

01 Make Worry For Me

02 Good To My Girls

03 God Is Waiting

04 Hall Of Death

05 Shorty’s Ark

06 I Am A Youth Inclined To Ramble

07 My Popsicle

08 Watch What Happens

09 Resist The Urge

10 There Must Be A Someone

11 My Blue Suit

12 My Body Is My Own

13 You Can Regret What You Have Done

14 Not Fooling