Photo Credit: Drag City / Jonah Freeman & Justin Lowe

Già da qualche mese Matt Sweeney e Will Oldham aka Bonnie “Prince” Billy sono tornati a fare musica insieme, per poi annunciare a Febbraio Superwolves, il loro nuovo lavoro congiunto in arrivo su Drag City il 30 Aprile in digitale e poi il 18 Giugno in formato fisico, virtuale seguito di “Superwolf” del 2005. Dopo Hall Of Death (che trovate qui), oggi i due hanno diffuso anche il videoclip di My Blue Suit. Eccolo: