Me And That Man – Got Your Tongue

Photo Credit: Grzegorz Golebiowski

Usciti lo scorso anno con “New Man, New Songs, Same Shit, Vol. 1”, i Me And That Man di Adam Darski aka Nergal torneranno il 19 Novembre con il secondo capitolo New Man, New Songs, Same Shit, Vol. 2. La prima anticipazione dal disco è il video di Got Your Tongue, con il featuring di Chris Georgiadis dei Turbowolf. Eccolo qui in basso: