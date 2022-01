Photo Credit: Diane Sagnier

Ferma a “Bon Voyage” del 2018, Melody Prochet aka Melody’s Echo Chamber tornerà il 29 Aprile su Domino con Emotional Eternal, il suo nuovo lavoro in studio. Il primo estratto dal disco è il video di Looking Backward, che trovate qui in basso insieme alla tracklist dell’album:

01 Emotional Eternal

02 Looking Backward

03 Pyramids In The Clouds

04 The Hypnotist

05 Personal Message

06 Where The Water Clears The Illusion

07 A Slow Dawning Of Pace

08 Alma_The Voyage