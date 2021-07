Melvins: in arrivo un album acustico

Photo Credit: Chris Casella

I Melvins non stanno mai fermi, ormai si sa. Dopo essere usciti quest’anno col nuovo album “Working With God” (qui la nostra recensione), la formazione capitanata da Buzz Osborne tornerà già il 15 Ottobre con Five Legged Dog, un mastodontico progetto per 2 CD e 4 LP che conterrà la bellezza di 36 tracce, classici della loro produzione e cover, il tutto rivisto in chiave acustica. Con l’annuncio della raccolta è arrivato anche l’ascolto del rifacimento di Night Goat, che trovate qui in basso da Spotify e YouTube: