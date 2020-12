Melvins: live streaming per capodanno

A quasi tre anni da “Pinkus Abortion Technician” del 2018, il 26 Febbraio torneranno i Melvins di Buzz Osborne con il nuovo album Working With God, in uscita sempre per Ipecac. Anche Osborne e i suoi hanno dovuto arrendersi alla realtà dei live in streaming e hanno annunciato il loro primo (e non sarà l’ultimo, a quanto pare) per il 31 Dicembre, ribattezzandolo “New Year’s Evil”. Sarà un set di cinque brani condito da interviste ed extra, con cui i Melvins saluteranno questa nefasta annata. Assistere a Melvins TV: Volume 1, New Year’s Evil costerà 5 dollari e sarà possibile farlo a questo link, mentre qui in basso trovate il trailer dell’evento: