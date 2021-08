Melvins – Pitfalls In Serving Warrants (Acoustic) [AUDIO]

Photo Credit: Chris Casella

Dopo essere usciti quest’anno col nuovo album “Working With God” (qui la nostra recensione), i Melvins di Buzz Osborne torneranno già il 15 Ottobre con Five Legged Dog, un mastodontico progetto per 2 CD e 4 LP che conterrà la bellezza di 36 tracce, classici della loro produzione e cover, il tutto rivisto in chiave acustica. Dopo il rifacimento di Night Goat (che trovate qui), il secondo estratto è quello di Pitfalls In Serving Warrants. Eccolo qui in basso da Spotify e YouTube: