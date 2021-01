Melvins – The Great Good Place [AUDIO]

A quasi tre anni da “Pinkus Abortion Technician” del 2018, il 26 Febbraio torneranno i Melvins di Buzz Osborne con il nuovo album Working With God, in uscita sempre per Ipecac. Insieme a Osborne ci saranno Dale Crover, ovviamente, e il batterista Mike Dillard, ad andare a riformare la line-up della band del 1983. Dopo I Fuck Around, Bouncing Rick (che trovate qui), Brian, The Horse-Faced Goon (che trovate qui) e Caddy Daddy (che trovate qui), adesso è possibile ascoltare anche The Great Good Place. Eccola qui in basso da Spotify e YouTube: