Mercury Prize 2021: ecco i candidati

Press Photo: Spin Go! / Alex Kurunis

Sono stati annunciati oggi i nomi che si contenderanno il Mercury Prize 2021, il premio che ogni anno viene assegnato al miglior album inglese dell’anno. Ci sono la giovanissima Arlo Parks (uscita con l’ottimo “Collapsed In Sunbeams”, che abbiamo recensito qui), ma anche Mogwai, Wolf Alice, Sault, Black Country, New Road e gli altri nomi che trovate qui in basso nel post Instagram dell’organizzazione. La cerimonia di premiazione si terrà il 9 Settembre all’Hammersmith Apollo di Londra.