C’è il nome di chi si è aggiudicato il Mercury Prize 2021 per il miglior album inglese dell’anno: si tratta di Arlo Parks, che ha vinto il prestigioso riconiscimento per “Collapsed In Sunbeams”, il suo album d’esordio uscito a inizio anno (qui la nostra recensione). Parks ha avuto la meglio anche su nomi enormi come Mogwai, Floating Points e Sault, tutti candidati al premio insieme alla songwriter londinese.