In attesa di capire se e quando si potrà ricominciare con l’attività live, gli svedesi Meshuggah hanno annunciato un lungo tour europeo per il prossimo anno, tour che passerà dall’Italia a Novembre per un’unica data. In apertura ci saranno Zeal & Ardor, uno dei più interessanti progetti recenti. Ecco i dettagli dell’appuntamento:

30 NOVEMBRE 2021 @ ALCATRAZ, MILANO

Biglietti disponibili dal 18 dicembre su TicketOne