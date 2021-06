Metallica al Firenze Rocks 2022

Photo Credit: Ross Halfin

Dopo Green Day e Muse, è arrivato oggi il nome del terzo headliner dell’edizione 2022 di Firenze Rocks, il ritorno del festival fiorentino dopo la pausa forzata del 2020 e del 2021. Saranno i Metallica a salire sul palco della Visarno Arena come headliner della quarta e ultima giornata del festival. Ecco i dettagli della data:

19 GIUGNO 2022 @ VISARNO ARENA, FIRENZE | FIRENZE ROCKS

Biglietti disponibili per il Met Club in presale a partire dalle ore 10:00 di giovedì 17 Giugno. Biglietti disponibili in anteprima esclusiva per gli utenti dell’app Intesa Sanpaolo Reward a partire dalle ore 10:00 di venerdì 18 Giugno. Vendita generale dalle ore 11:00 lunedì 21 Giugno.