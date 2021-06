Metallica: un enorme disco di cover per i 30 anni del Black Album

Photo Credit: Herring & Herring

Il 12 Agosto saranno trent’anni esatti dalla pubblicazione del Black Album (in realtà semplicemente omonimo) dei Metallica. La band celebrerà la ricorrenza pubblicando il 10 Settembre non una ma ben due uscite correlate: la prima sarà una “classica” ristampa deluxe contenente il disco rimasterizzato e svariato altro materiale extra; la seconda sarà invece The Metallica Blacklist, un mastodontico disco con ben cinquantatré cover di brani contenuti nel disco originale realizzate da una miriade di amici e colleghi della band (tra questi, ad esempio, Phoebe Bridgers, Kamasi Washington, St. Vincent, Idles, etc.). A questo link trovate la tracklist completa dell’album (i cui ricavati andranno in beneficienza alla fondazione All Within My Hands), mentre qui in basso il trailer e il video della versione di Nothing Else Matters realizzata da Miley Cyrus con un bel po’ d’altra gente: