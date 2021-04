Michael Stipe: nuovo libro in arrivo

Photo Credit: Michael Stipe

Dopo “Volume 1” e “Our Interference Times: A Visual Record”, Michael Stipe sta per tornare con un altro libro di fotografie, semplicemente omonimo, incentrato sulla tecnica del ritratto. Il libro, che uscirà il 15 Aprile ancora per Damiani (già editore dei due volumi precedenti), conterrà anche un QR code che rimanderà a sedici tracce audio d’accompagnamento e sarà disponibile in due versioni, quella standard da 55 Euro e la collector’s edition da 700 Euro che includerà una scultura dello stesso Stipe (per il pre-order vi rimandiamo al sito di Damiani). Ecco la descrizione del volume fatta dall’editore:

Nato dalla riflessione dell’artista sui fatti scaturiti dalla pandemia mondiale di Covid-19, il libro è un’ode alla resilienza, alla forza e allo spirito di adattabilità dell’essere umano del XXI secolo. Tilda Swinton, John Giorno, Joan Jonas, Kirsten Dunst, Beth Ditto, Gus Van Sant, Sam and Aaron Taylor-Johnson, Helen Christensen, Michèle Lamy, Sophie Calle sono alcuni dei soggetti fotografati da Stipe per questo progetto.